Statui în Ghencea și indemnizații de merit. Asta vor Eroii de la Sevilla! O zi îi mai desparte pe steliști de marea sărbătoare. Mâine se împlinesc 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

Aniversare stelară

Căpitanul Stelei de la Sevilla, Ștefan Iovan, a ieșit din spital și i-a însoțit pe Victor Pițurcă, Ladislau Boloni și Marius Lăcătuș în Parlamanet.

”Un Iovan ca fundaș dreapta în momentul de față eu cred că ar costa peste 100 de milioane de euro! (n.r. Și Belo?) Pff, de Belo nu mai vorbesc!”, a spus Victor Pițurcă.

Steliștii au apelat la inteligența artificială și au dat timpul în urmă cu 40 de ani. Momentul i-a emoționat pe Belodedici, Balint și Tudorel Stoica.

”(n.r. La dumneavoastră nu se vede) Ee, nu se vede! Se vede! Unii spun că mă vopsesc că mi-au ieșit fire albe de păr”, a spus Pițurcă.

Anghel Iordănescu a întârziat la vizita în Parlament.

”Efectiv, m-am rătăcit prin Parlament, nu e casa mea, e casa dumneavoastră, a țării. Ne bucurăm că după 40 de ani cineva încă se gândește la noi”, a spus Anghel Iordănescu.

Tata Puiu va primi titlul de comandor din partea președintelui Nicușor Dan, iar Pițurcă, Lăcătuș și Balint vor deveni cavaleri.

Eroii de la Sevilla așteaptă statui în Ghencea și indemnizații de merit pentru ce au realizat în 1986.

”Cred că am merita, pentru că această performanță nu știu dacă va mai fi atinsă”, a spus Pițurcă.

”Am fost o echipă atunci, credem că e drept să fim tratați ca o echipă și astăzi. Mulțumim!”, a spus Gabi Balint.