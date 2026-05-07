Steaua și FCSB s-au întrecut în mesaje emoționante cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni

Pe 7 mai 1986, ”militarii” au învins-o pe Barcelona la loviturile de departajare, la Sevilla, și a cucerit Cupa Campionilor Europeni, devenind prima echipă din estul Europei care a câștigat cel mai important trofeu european.

Clubul Sportiv al Armatei a transmis un mesaj emoționat cu această ocazie. Și FCSB, clubul care se consideră continuatoarea Stelei, a scris un mesaj pe rețelele sociale cu această ocazie.

”Și au trecut… 40 de ani!

În noaptea magică de la Sevilla, pe 7 mai 1986, timpul parcă s-a oprit în loc. Sub cerul cald al Spaniei, pe gazonul masă de biliard, s-a scris o poveste pe care niciun român nu o va uita vreodată.

Finala Cupei Campionilor Europeni 1986 nu a fost doar un meci. A fost momentul în care niște oameni au devenit simboluri, în care o echipă a devenit legendă.

Helmuth Duckadam, cu mâinile lui, cu privirea fixă și destinul scris în palme, a făcut imposibilul posibil. Patru penalty-uri apărate. Patru bătăi de inimă care au ținut o țară întreagă în viață.

Atunci, în acea noapte, Europa nu doar că ne-a văzut, dar a auzit pentru prima dată numele Steaua București rostit cu respect, cu admirație.

Eroii nu s-au născut atunci, dar atunci au fost recunoscuți. Și au devenit ai noștri pentru totdeauna.

Eroii de la Sevilla”, a fost mesajul transmis de Steaua București.