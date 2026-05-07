Steaua și FCSB s-au întrecut în mesaje emoționante cu ocazia aniversării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
S-au împlinit 40 de ani de când Steaua București a produs cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.
Pe 7 mai 1986, ”militarii” au învins-o pe Barcelona la loviturile de departajare, la Sevilla, și a cucerit Cupa Campionilor Europeni, devenind prima echipă din estul Europei care a câștigat cel mai important trofeu european.
Clubul Sportiv al Armatei a transmis un mesaj emoționat cu această ocazie. Și FCSB, clubul care se consideră continuatoarea Stelei, a scris un mesaj pe rețelele sociale cu această ocazie.
”Și au trecut… 40 de ani!
În noaptea magică de la Sevilla, pe 7 mai 1986, timpul parcă s-a oprit în loc. Sub cerul cald al Spaniei, pe gazonul masă de biliard, s-a scris o poveste pe care niciun român nu o va uita vreodată.
Finala Cupei Campionilor Europeni 1986 nu a fost doar un meci. A fost momentul în care niște oameni au devenit simboluri, în care o echipă a devenit legendă.
Helmuth Duckadam, cu mâinile lui, cu privirea fixă și destinul scris în palme, a făcut imposibilul posibil. Patru penalty-uri apărate. Patru bătăi de inimă care au ținut o țară întreagă în viață.
Atunci, în acea noapte, Europa nu doar că ne-a văzut, dar a auzit pentru prima dată numele Steaua București rostit cu respect, cu admirație.
Eroii nu s-au născut atunci, dar atunci au fost recunoscuți. Și au devenit ai noștri pentru totdeauna.
Eroii de la Sevilla”, a fost mesajul transmis de Steaua București.
Mesajul scris de FCSB
”Patru decenii de la clipa în care timpul s-a oprit în loc, iar Europa a privit cu uimire spre o echipă venită de la Bucureşti. Pe 7 mai 1986, stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla a devenit pământ românesc, locul unde visul a devenit realitate.
Această aniversare nu este doar despre cel mai râvnit trofeu, ci despre mândria naţională care a unit o întreagă generaţie. A fost momentul în care Steaua Bucureşti a devenit prima echipă din Estul Europei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni.
Dincolo de controversele actuale privind identitatea sau palmaresul, istoria scrisă pe gazon rămâne sacră. Din păcate, această ediție jubiliară este marcată de absența celor doi protagoniști ai acelui succes, Emeric Ienei și Helmut Duckadam.
Indiferent de taberele în care s-au împărțit fanii sau de interpretările juridice ale numelui, Spiritul Stelei 1986 aparține tuturor românilor, este patrimoniu național.
Astăzi, la 40 de ani distanță, nu sărbătorim doar o dată în calendar, ci o stare de spirit care ne amintește că am fost cei mai buni din Europa.
Glorie eternă campionilor din 1986!”, a scris FCSB pe rețelele sociale.
