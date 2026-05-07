Cele patru lovituri de departajare apărate de Helmut Duckadam și golurile de la punctul cu var semnate de Marius Lăcătuș și Gabi Balint sunt primele imagini care ne vin în minte când ne gândim la Steaua - Barcelona 0-0 (2-0 d.l.d.).

Anghel Iordănescu, marea surpriză din Steaua - Barcelona

O schimbare însă complet neașteptată a influențat moralul steliștilor în bine. Legendarul Anghel Iordănescu a intrat la Sevilla, în minutul 75, în locul lui Lucian Bălan. Iordănescu era secund și se retrăsese din 1984!

Ștefan Iovan, fundașul dreapta al „militarilor”, a povestit cum a fost simțită pe teren modificarea surprinzătoare făcută de Emeric Ienei și cum s-a descurcat secundul devenit jucător într-o finală istorică.

Iovan, amintiri de colecție despre evoluția lui Iordănescu

„(n.r.- dacă știa că Anghel Iordănescu intenționează să intre în finala Cupei Campionilor Europeni). Nu, din câte îmi amintesc eu știam că e pe bancă, că e antrenor secund, dar nu.

A fost o surpriză plăcută, dacă e să mă întrebați acum. Eram și noi copleșiți de importanța jocului, nu mai țin minte, deși era un jucător foarte important, cu experiență. Eram mai mult preocupați de joc și nu dacă e sau nu nea' Puiu rezervă.

Cert este că atunci când a intrat pe teren s-a făcut o liniște la echipă extraordinară. Ne-a dat încredere. Vedeți cascadele alea de driblinguri și nu pierde mingea. Când a intrat, încrederea noastră a crescut. A contribuit și el, și a făcut un joc foarte bun”, a povestit Ștefan Iovan, invitat la Steaua TV.

Iovan este în prezent coordonatorul antrenorilor de la academia Stelei București, echipă pentru care a evoluat în două perioade între anii 1980–1991 și 1992.

Ștefan Iovan a cucerit alături de „militari” de cinci ori Divizia A, de trei ori Cupa României, o dată CCE și o dată Supercupa Europei.