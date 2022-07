Bergodi râde, cântă și dansează! Italianul a transformat-o pe Sepsi într-o formație "cu greutate"

Au înscris: Adrian Păun ('2) / Cosmin Matei ('45+3), Mario Rondon ('85)

Cristiano Bergodi, antrenorul lui Sepsi, a vorbit la final despre partida de la Arad și a precizat că echipa sa nu va mai efectua transferuri.

Bergodi, al doilea trofeu cu Sepsi

Întrebat despre primele pe care au jucat elevii săi, fostul căpitan al lui Lazio a trimis subtil un mesaj către finanțatorul Laszlo Dioszegi.

"A fost un meci greu, am pornit de la 0-1, dar nu am renunţat, cred că am meritat să câştigăm. Băieţii au făcut un lucru extraordinar. Echipa a jucat bine, am făcut un meci nebun. Băieţii au făcut un lucru fabulos, nu e uşor să câştigi contra CFR-ului. După cum am jucat în a doua repriză, cred că am meritat trofeul. Trebuie felicitați băieții, au făcut un lucru extraordinar.

Sunt bucuros pentru că am câștigat al doilea trofeu cu acest club. Nu e ușor să joci împotriva CFR-ului, băieții merită o primă. Știm că acum vor fi așteptări mai mari din partea tuturor în legătură cu Sepsi. De asta lucrăm, încercăm să facem lucruri pozitive.

Nu cred că vom mai face transferuri, cred că așa va rămâne lotul. Avem deja patru-cinci jucători noi, nu trebuie să schimbăm mult. După e greu să formezi relații de joc. Jucătorii mei au o calitate bună”, a spus Bergodi.

CFR Cluj - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2 (1-1)

CFR Cluj: 34. Cristian Bălgrădean - 47. Christopher Braun, 6. Daniel Graovac, 44.Matias De Sousa, 45.Mario Camora (căpitan) - 37. Mihai Bordeianu (8. Roger Rodrigues, 86), 7. Adrian Păun (15. Emmanuel Yeboah, 63), 73.Karlo Muhar (28. Ovidiu Hoban, 72) - 10. Ciprian Deac, 9.Marko Dugandzic (17. Jefte Betancor, 62), 11.Claudiu Petrila (75. Mihai Gîdea, 86). Antrenor: Dan Petrescu

Rezerve neutilizate: 90. Răzvan Sava - 2. Karlo Brucic, 24. Rareş Bălan, 94. Cătălin Itu.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe: 33. Roland Niczuly - 88. Radoslav Dimitrov, 44. Mihai Bălaşa, 3. Bogdan Mitrea (căpitan), 20. Andres Dumitrescu - 21. Cristi Bărbuţ (90. Cătălin Golofca, 60), 77. Adnan Aganovic (22. Francisco Santos 83) , 6. Nicolae Păun, 13. Cosmin Matei (8. Ion Gheorghe, 60)- 9. Alexandru Tudorie (99. Mario Rondon, 76), 11. Marius Ştefănescu. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Rezerve neutilizate: 12. Răzvan Began - 27. Rareş Ispas, 29. Vitalie Damaşcan, 45. Denis Ciobotariu, 82. Branislav Ninaj.