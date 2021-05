Fanii dinamovisti le pregatesc o surpriza jucatorilor daca scapa de la retrogradare! Care este ultimul gest remarcabil al acestora

Devotamentul suporterilor lui Dinamo nu pare sa aiba limite.

Factiunea dinamovista programului DDB din Spania, cea care a discutat si despre un posibil parteneriat cu Real Madrid, le pregateste o noua supriza placuta fotbalistiilor lui Dusan Uhrin JR, daca acestia vor reusi sa evite retrogradarea in liga secunda.

Suporterii vor sa le ofere o prima jucatorilor si au inceput deja sa stranga bani, iar pana la finalul sezonului vor putea sa ii premieze pe fotbalisti in cazul in care acestia isi vor indeplini obiectivul. Este o situatia oarecum ciudata la Dinamo, un club obisnuit cu prime pentru victorii in derby-uri sau pentru castigarea trofeelor, insa toate degringolada si oamenii care au condus echipa in ultimii 20 de ani au facut ca formatia sa se afle in acesta pozitie si cu un pas in groapa.

Totusi, suporterii s-au unit si nu au lasat sa dispara ceea ce ei iubesc, un brand national fara de care fotbalul din Romania ar fi cu siguranta mai sarac, lucru recunoscut de majoritatea oameniilor din sportul romanesc.