Lupescu, mesaj clar pentru jucatorii de la Dinamo: "E momentul sa va uniti! Sa deveniti un comando! Va rog sa faceti asta"

Dinamo ocupa locul 9 in playout si se afla pe loc retrogradabil.

Ionut Lupescu a trimis un mesaj de sustinere pentru jucatorii dinamovisti prin intermediul Peluzei Catalin-Hildan.

Fostul international le cere fotbalistilor antrenati de Dusan Uhrin Jr. sa se uneasca si le spune ca sunt singurii care se pot ajuta. Ionut Lupescu ii indeamna sa joace pentru ei si sa o salveze pe Dinamo de la retrogradare.

"Vreau sa trimit cateva ganduri jucatorilor si echipei tehnice Dinamo Bucuresti. [...] Sigur ca nu este usor sa ai 4 antrenori intr-un singur an. Am ajuns intr-o situatie, in care este nevoie ca voi sa faceti ceva. De ce spun ca voi? Pentru ca voi suntenti singurii care va puteti ajuta.

Cel mai important in acest moment, cred ca este sa va uniti jucatori si antrenori si sa inlaturati tot ce inseamna partea negativa din exterior. Nu va mai uitati la ce scrie presa, nu va mai uitati pe retelele de socializare. E normal ca lumea sa fie mahnita si sa aduca critici.

Este momentul ca voi intre voi sa va uniti! Sa fiti un adevarat comando. Eu cred ca sunteti mult mai valorosi decat locul din clasament. Inca mai aveti posibilitatea sa va bateti, sa cuceriti punctele necesare. Nu va cere nimeni sa jucati pentru culorile clubului, nu va cere nimeni sa jucati pentru suporteri, doar jucati pentru voi.

[...] Domnule Uhrin, domnule Sorescu, domnule Nemec, domnule Anton, va rog sa fiti profesionisti! Sa jucati pentru voi! Daca va respectati pe voi, sunt sigur ca vom avea si succes", este o parte din mesajul lui Ionut Lupescu pentru jucatorii dinamovisti.