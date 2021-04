EXCLUSIV | Directorul sportiv al lui Dinamo iese la atac! "Voi vorbi mai multe in vara! Stiu de ce sunt aceste voci impotriva mea"

Mario Nicolae a fost adus de suporteri in aceasta iarna si a fost foarte contestat in ultimul timp.

Actualul Director Sportiv al "cainilor" a vorbit despre situatia echipei si anunta ca obiectivul este locul 12, primul care ar aduce salvarea fara a fi nevoie de baraj, dar si despre atacurile care au fost indreptate asupra sa in ultimul timp.

"Dupa o perioada foarte lunga am reusit sa castigam, chiar daca in meciurile anterioare nu meritam sa pierdem si am avut in multe momente evolutii foarte bune. Ieri, dupa o perioada de seceta am reusit sa luam trei puncte. Au fost mai multe lucruri pozitive ieri, nu am luat nici gol.

E greu, ii e greu si lui Dusan, pentru ca asa cum si celor care au fost inaintea domnniei sale nu au avut parte de un climat propice pe formatie, ca sa zic asa, avand in vedere problemele financiare pe care le traverseaza clubul. Nu e usor, incercam sa facem un grup unit, sa il sustinem cu ce putem si il ajutam. Totul este pe drumul cel bun, sa speram ca vom lega mai multe victorii.

De asta avem nevoie pentru a spera ca ramanem in prima liga. Ne dorim sa evitam barajul si sa ne salvam direct. Pentru asta avem nevoie sa legam victorii. Daca reusim sa castigam urmatoarele meciuri, chiar daca sunt foarte grele, putem spera ca ne putem salva fara sa ajungem la baraj. Meciuri foarte grele, cu echipe care se vor motiva. Eu stiu realitatea din interiorul clubului, stiu unde am venit si ce probleme sunt. Poate voi vorbi mai multe in vara si voi spune care sunt motivele pentru care sunt atacat.



Nu am facut decat sa vin cu experienta mea si sa pun totul din prima zi in folosul clubului. Le urez celor care ma critica, dar si celor care sunt alaturi de mine: 'Sarbatori fericite!' Nu m-am asteptat sa am parte de asemenea critici la Dinamo, chiar si cele nemeritate. Mergem inainte si vreau sa ajut clubul in cea mai grea perioada din istorie. Este dureros, apar la o luna-doua cu cate un comunicat.

Problema e mai grea, nu exista comunicare. s-au dezis de tot ce inseamna Dinamo si promisiunile facute, continua sa se prezinte prin strainatate ca fiind proprietarii clubului si ca vor continua sa investeasca milioanele promise. E dureros ca noi, ca tara, nu reusim sa ne unim.

Si-au batut joc de un brand national si nimeni nu ia vreo masura. Probabil de aceea isi si permit luxul de a astepta. In interiorul grupului nu exista decat varianta de salvare, nu luam in calcul nimic altceva. 100% exista doar acest gand", a spus Mario Nicolae la Ora Exacta in Sport.