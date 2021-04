Doar asta ii mai poate salva! :) Dinamo a apelat la preot pentru a scapa de retrogradare! Imagini incredibile de pe Stefan cel Mare 

Fanii din DDB au chemat un preot pentru a-i ajuta sa scape clubul de la retrogradare.

Dinamo se afla intr-o situatie grea. Echipa se afla pe loc retrogradabil, iar clubul incearca sa faca tot posibilul pentru a scapa de aceasta perioada neagra. In Saptamana Mare, la stadionul Dinamo a fost oficiata o slujba religioasa in care au chemat preotul sa ii ajute sa se salveze de la retrogradare.

Dinamovistii au apelat la preot, chiar inainte de Paste pentru a scapa de probleme pe care le are clubul. Acesta a venit pentru a oficia o slujba religioasa in incinta stadionului. In clip se poate vedea cum preotul sfinteste in timp ce vorbeste despre fostele legende ale lui Dinamo.

In sezonul 2007-2008, Cristi Borcea a apelat si el la metoda preotului, inaintea unui meci cu FCSB care i-ar fi adus titlul echipei ros-albastre. Patronul de atunci a lui Dinamo a adus preotul in vestiarul echipei pentru ca jucatori sa jure ca vor juca pe bune meciul cu echipa lui Gigi Becali.

"I-a spus sa ne dea de jurat ca nu luam bani de la alta echipa, ca jucam pe bune. Preotul a spus «nu pot sa fac asa ceva», pot doar sa le citesc din Scripturi. Ne-am pus toti in genunchi, intr-un cerc, Cristi era in centru si statea in genunchi", a marturisit Andrei Margaritescu pentru ProSport.

Dinamo se afla pe locul 15 in Liga 1, avand doar 15 puncte si mai are inca 7 meciuri de disputat pana la finalul sezonului.

Tweet Dinamo Citeste si: