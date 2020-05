"Facem prostitutie in fotbal!" Reactia FURIOASA a lui Mircea Rednic dupa refuzul LPF de a ingheta play-out-ul

Presedintele lui Poli Iasi a facut o solicitare catre LPF pentru ca play-out-ul sa fie suspendat definitiv, insa a fost refuzat.

Ciprian Paraschiv a preluat initiativa si a comunicat cu oficialii echipelor din play-out, pentru a solicita LPF sa inghete campionatul. Liga a refuzat solicitarea, motiv pentru care antrenorul lui Poli, Mircea Rednic s-a aratat extrem de nemultumit.

"Aici nu e vorba numai de bani, e vorba de santatatea noastra, sanatatea multor sportivi. Furnizam meciuri...acum trebuie sa si prestam, ca am luat banii inainte. O sa ajungem sa facem prostitutie in fotbal. Ceea ce facem noi acum in niciun caz nu are treaba cu fotbalul.

De ce nu luam exemplu de la alte tari? Tot am mers noi pe sistemul Belgia. Belgia a intrerupt campionatul cand mai avea o singura etapa. Putea sa joace fara spectatori", a declarat Mircea Rednic pentru Telekom Sport.