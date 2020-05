Masura imposibila propusa de LPF si Minisitrul Sanatatii! Cat ar trebui sa mai stea jucatorii acasa dupa data de 15 mai! Anunt tragic pentru fotbalisti

LPF si Ministrul Sanatatii propun o masura care ii va scandaliza pe jucatori.

Ministrul Sanatatii impreuna cu Liga Profesionista de Fotbal lucreaza la un protocol pentru a se relua antrenamentele in Liga 1, dupa data de 15 mai, insa una dintre masuri ar fi destul de greu de indeplinit pentru jucatori.

Managerul general al celor de la Dinamo, Florin Prunea, a declarat ca jucatorii vor trebui sa stea dupa data de 15 mai alte 14 zile in izolare, acasa, inainte de reluarea antrenamentelor.

"Cu siguranta, da, am primit, dar nu s-a vorbit nimic de jocurile oficiale. Am primitdin partea LPF toata documentatia. Antrenament gradual, colectiv, cine are dreptul sa intre in cabinetul medical, in camere, ce faci cu echipamentul.

Acum mai e o discutie cu Ministerul Sanatatii, pentru ca e greu sa faci toate aceste lucruri. Este un document clar pe care l-am primit acum o saptamana. Este actualizat dupa cel din Germania. Noi avem o problema cu cele 14 zile de izolare. Si asa au stat baietii astia 2 luni. Noi nu ii putem baga de acum la antrenamente, au contractele blocate jucatorii, sunt in somaj tehnic.

14 zile izolare inseamna sa stea casa. Din 15 mai vor mai sta 14 zile acsasa. Cu siguranta, LPF a facut aceste demersuri si in cel mai scurt timp vom avea documentul definitivat. Doar 6 echipe au cantonament. Va dati seama ce inseamna pentru o echipa care nu are? De exemplu, la Iasi, ca am fost acolo. Ganditi-va cat vor fi costurile cu hotelul. Te duci la 40-50.000 de euro", a declarat Prunea la Digi.