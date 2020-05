LPF si FRF au elaborat un protocol special pentru reluarea Ligii 1! Care sunt pasii ce trebuie urmati pana cand vom revedea fotbal in Romania

Liga Profesionista de Fotbal si Federatia Romana de Fotbal au lucrat impreuna la un protocol ce trebuie respectat de toate cluburile.

Dupa ridicarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, sportivii se pot antrena din nou, iar echipele de fotbal se vor reuni in vederea pregatirii pentru reluarea Ligii 1, programata peste aproximativ o luna de zile.

Pentru a ajunge insa la disputarea propriu-zisa a meciurilor, cluburile vor trebui sa respecte o serie de masuri elaborate de LPF si FRF intr-un protocol special, spune Iustin Stefan, secretarul general al Ligii Profesioniste. Totdata, este posibil ca jucatorii sa fie nevoiti sa stea izolati in cantonament o perioada mai lunga de timp si sa faca 3 teste la Covid-19.

"Aici discutia a fost impartita in doua etape. Urmeaza o prima evaluare de la MTS dupa 14 zile, sa vada ce masuri se pot aplica mai departe. Nimeni nu-si permite nota 4 la purtare pentru ca e o mare responsabilitate si toti ochii o sa fie pe Liga 1.

Intrarea la pregatiri s-ar face la 15 mai, apoi o testare dupa 7 zile si apoi dupa 14 zile. In acest interval ar fi antrenamente in grupuri de 4 jucatori. Dupa aceea, dupa evaluare, sa se stabileasca daca se ramane in cantonament sau nu si daca totul e ok, se pot face antrenamente colective. Exista un risc, motiv pentru care e foarte posibil sa se ramana in cantonament pana la inceperea competitiei, la 14 iunie", a explicat Iustin Stefan, la Digi Sport.

Secretarul general al LPF a adaugat faptul ca echipele risca sa fie sanctionate daca nu respecta regulile.

"La discutia cu FRF, ei au convocat o sedinta cu cluburile, au spus ca vor sa aiba o discutie cu noi, au elaborat un protocol impreuna cu MTS si experti epidemiologi. A ramas ca astazi sa ne comunice tot protocolul care trebuie transmis catre cluburi.

Ce nu contine protocolul sunt sanctiuni si procedura in care anumiti jucatori sunt depistati pozitiv. De aia se antreneaza in grupuri de 4 jucatori. Pentru ca, daca unul din ei este depistat pozitiv, se izoleaza doar acel grup. Aceasta metoda de lucru nu ar trebui sa afecteze pregatirea. Aici e si o alta problema, e greu sa supraveghezi asa ceva. Probabil ca presa, care e a patra putere in stat, are o mare influenta", a adaugat Stefan.