"Cum poti sa faci asa ceva?" Gigi Becali crede ca se fac jocuri impotriva FCSB-ului! Patronul ros-albastrilor lanseaza o serie de acuzatii INCREDIBILE: "Nu le convine multora asta!"

Gigi Becali a rabufnit la adresa arbitrilor dupa meciul cu Craiova.

FCSB s-a impus cu 4-1 in fata celor de la Universitatea Craiova pe Arena Nationala dupa golurile marcate de Razvan Oaida in minutule 23 si 57, respectiv Florin Tanase in minutul 79 si Dennis Man in minutul 84. Pentru olteni a marcat Cristi Barbut in minutul 45. La inceputul meciului, <Luis Nitu a avut o intrare urata la Darius Olaru, care a fost schimbat de Vintila cu Ionut Vina. Patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a declarat in exclusivitate la Ora Exacta in Sport, ca este de parere ca Istvan Kovacs, centralul partidei, ar fi trebuit sa ii ofere cartonasul rosu lui Nistor ci nu cel galben. Totodata, Becali lanseaza acuzatii grave la adresa arbitrilor, spunand ca ar putea sa se intample anumite lucruri impotriva echipei sale.

"Sunt bucuros, toata echipa a jucat bine. Eu zic ca Ovidiu Popescu, cand lipseste el, lipsesc multi de la echipa. Olaru, slava Domnului nu are fractura si e bine pentru noi, dar eu zic, vezi ce inseamna arbitru mare. Fesnic in meciul cu Dinamo, calm, frumos, i-a dat galben lui Cristea, dupa a vazut sange, l-a chemat si i-a dat rosu, Kovacs nu a dat nimic aseara. Cum sa nu dai rosu daca ala i-a rupt fata?

S-a vazut ca nu ii convenea si cam nu le convine la multi de FCSB. Nu stiu ce se intampla, cum poti sa nu ii dai rosu aluia? Ok. Nu ai vazut bine, dar cand vezi ca are pometele spart, ii dai rosu. Incep sa puna piedici, ca nu poate sa faca asta. Piedica, piedica, piedica si pac, se impedica si CFR diseara. Poate le pune Dumnezeu o piedica si celor de la CFR in aceasta seara", a declarat Gigi Becali, la PRO X.