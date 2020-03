"Ce portar?" Ce spune Gigi Becali despre transferul lui Vatca la FCSB! Planul DIABOLIC pus la cale de patronul ros-albastrilor! Declaratiile care nu lasa loc de intrepretari

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea de a transfera un portar.

Cristi Balgradean a semnat in secret cu CFR Cluj dupa ce a intrat in ultimele sase luni de contract. In momentul in care Becali a aflat de acest transfer i-a dat interzis portarului sa mai calce la baza de antrenament a ros-albastrilor. In ultimele zile a aparat informatii precum Vatca ar putea veni la FCSB in locul lui Balgradean. Acest lucru a fost comentat si de Gigi Becali, care spune ca nu se pune problema de asa ceva.

"Ce portar?! Am vazut la TV ca Vatca ar putea veni, ce minciuni. Balgradean nu a vrut sa semneze, si dupa s-a dus la CFR, asta suna a coruptie. Dupa vii cu alta mizerie si tampenie, ca Vatca sa vina la FCSB. Noi avem 3 portari, Vlad Niga si Tarnovanu. Eu vreau sa fac bani la fotbal. Eu vreau sa intru in Europa League, sa iau 12-13 milioane de euro. Sa dau prime si salarii si dupa sa intru in faliment? Nu. Intru in Europa League si mai vand si un jucator, mai fac niste bani", a declarat Gigi Becali, la PRO X.