EXCLUSIV Stadionul unei echipe din Superligă a fost pus pe ”hold”: ”Nu poate cineva să emită vreo pretenție”

O echipă din Superligă aștepta un nou stadion, dar acesta a fost pus pe ”hold” din cauza situației delicate prin care trece țara noastră pe plan financiar.

FC Botoșani are un parcurs bun până acum în campionat, după ce în sezoanele precedente a reușit să se salveze de la retrogradare. Moldovenii sperau și la un stadion nou, mai ales că proiectul a apărut în spațiul public, iar documentația a fost deja depusă la Ministerul Dezvoltării.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, spune că noua arenă din oraș va avea de așteptat. Deficitul bugetar al țării noastre a pus ”pe hold” lucrările începute până acum, astfel că majoritatea stadioanelor din România, aflate în stadiul de proiect, vor fi nevoite să aștepte.

Valeriu Iftime dezvăluie ce se întâmplă cu stadionul din Botoșani

Printre altele, omul de afaceri spune că noua arenă din Botoșani ar putea avea ”un orizon de așteptare” abia în iarna anului viitor.

„Stadionul e cu documentație depusă, e la Ministerul Dezvoltării, dar având în vedere situația asta fiscal-bugetară, cu deficitul foarte mare, toate lucrările s-au sistat. Inclusiv cele începute. 

Așa că până nu rezolvăm deficitul, nu cred că poate cineva să emită vreo pretenție în România ca să se facă stadionul. Așa cred eu. Anul viitor pe vremea asta am putea avea un orizont de așteptare”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public în ultimii ani, noul stadion din Botoșani va avea 10.000 de locuri, cu 2.000 de locuri în plus față de capacitatea actualei arene.

FC Botoșani, locul doi în Superligă

Fără victorie în ultimele două etape, FC Botoșani a pierdut fotoliul de lider al Superligii în favoarea Rapidului, după 16 runde. Moldovenii sunt acum pe locul doi și se gândesc serios la următorul ”examen” din campionat, cu Dinamo.

După meciul cu Dinamo, FC Botoșani se va duela și cu alte ”vecine de clasament” în următoarele runde. După deplasarea de la Slobozia, din etapa a 18-a, la Botoșani va veni liderul Rapid, după care va urma o deplasare pe terenul celor de la FC Argeș.

