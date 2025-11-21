Fostul antrenor din Gruia a vorbit despre situația de la Inter Milano, acolo unde Cristi Chivu impresionează în rolul său de principal.



Italianul, care a părăsit banca ardelenilor pe 21 octombrie, urmărește acum cu interes parcursul fostei sale echipe de suflet, Inter. Mandorlini a avut doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu, cel care a preluat frâiele fostei campioane a Italiei. Într-o discuție cu jurnaliștii italieni, tehnicianul de 65 de ani a recunoscut că impactul românului a fost surprinzător de rapid și de puternic.



"Să fim sinceri, nimeni nu se aștepta să fie atât de incisiv încă de la început. Dar clubul îl cunoștea bine și alegerea nu a fost improvizată. Chiar și la Parma arătase lucruri importante", a spus Mandorlini pentru presa italiană.



"Meritul este al conducerii"



Fostul tehnician al CFR-ului a remarcat și schimbarea de atitudine pe care Chivu a adus-o la echipă, comparativ cu mandatul anterior al lui Simone Inzaghi. Mandorlini apreciază stilul mai ofensiv impus de român.



"Sunt foarte fericit de ceea ce spune în conferințe și de cum joacă echipa. Marele merit este al conducerii, pentru că a mizat pe acest profil și a crezut în alegerea făcută. Interul lui Inzaghi era mai precaut, aștepta mai mult, în timp ce cu Chivu atitudinea este diferită", a explicat antrenorul născut la Ravenna.



În ceea ce privește viitorul derby cu AC Milan, echipă pregătită acum de Max Allegri, Mandorlini a transmis că, deși Inter arată o formă mai bună, într-un astfel de meci orice este posibil. Totodată, italianul l-a evidențiat pe tânărul atacant Pio Esposito, despre care a zis că "îmi amintește foarte mult de Luca Toni, au mișcări similare".

