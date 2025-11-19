După pauza pentru meciurile naționalei, Rapid va juca în Superliga României împotriva celor de la CFR Cluj.

Alexandru Dobre lucrează cu preparatorul fizic al lui Cristiano Ronaldo

Alexandru Dobre a avut cuvinte de laudă la adresa la adresa antrenorului rapidist de la CFR Cluj, Daniel Pancu.

”Cel mai bun să câștige. Este un om pe care îl respectăm cu toții, cu toții știm ce a însemnat Pancu pentru Rapid”, a spus Alexandru Dobre într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

Omul momentului din Giulești spune că și-ar dori să încheie anul cu o victorie împotriva rivalei FCSB: ”E și ziua soției mele și m-aș bucura să plec în vacanța de iarnă tot așa de pe primul loc”.

Dobre visează la titlu și este convins că Bucureștiul ar fi colorat în vișiniu dacă Rapid ar deveni campioana României: ”Cu siguranță ar fi o nebunie totală”.

Pentru a ajunge la nivelul idolului său, Cristiano Ronaldo, Alexandru Dobre a apelat la ajutorul celor din staff-ul portughezului. Concret, Dobre lucrează online cu preparatorul fizic al lui Cristiano Ronaldo.

”Cristiano Ronaldo este unul dintre idolii mei, lucrăm amândoi cu același preparator fizic. Lucrăm online, dar mă și vizitează la două luni”, a adăugat Dobre.

