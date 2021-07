EXCLUSIV | "Vreau sa salvez Dinamo!" Serdean, dezvaluiri complete. Cat sunt datoriile lui Dinamo si ce i-a facut DDB: "Amenintari la hotel. Mi-au batut in usa noaptea. Sunt de dosare penale"

Dorin Serdean, fostul presedinte al Consiliului de Administratie de la Dinamo, e hotarat sa preia puterea in club.

I-a facut o oferta lui Cortacero pentru actiunile pe care spaniolul le detine. Fara datoriile catre DDB si catre firmele lui Cortacero, Dinamo e pe minus cu aproximativ 4 milioane de euro, spune Serdean. Omul de afaceri n-are de gand sa renunte la razboiul cu suporterii din PCH, pe care ii acuza ca l-au amenintat.

Cele mai importante declaratii date de Dorin Serdean la PRO X in aceasta dimineata:

"Mi-am dorit ca datoriile de 4 milioane de euro care erau anul trecut sa fie achitate, dar nu s-a intamplat asta. Ma intrebati pe mine ca pe un elev care e la scoala pentru unul care lipseste. Am facut un prim pas in legatura cu actiunile. Ma gandesc sa rezolvam juridic situatia. Azi, nu am banii sa achit datoriile. Nu-i usor sa acoperi cheltuieli facute in ani de zile.

Anul trecut erau datorii de 4 milioane de euro, acum nu cred ca ajungem la 7 cu totul, dar nu conteaza asta. Imprumuturile lui Cortacero sunt si ele datorii, imprumuturile DDB sunt si ele datorii. Realitatea e la putin peste 4 milioane, fara cele catre Cortacero si DDB. Acum, nu e bine nimic, trebuie sa recunoastem acest lucru. Situatia e foarte grea. Partea legata de salarii e dureroasa, aveti dreptate. Daca am semnat un acord cu Pablo Cortacero, inseamna ca vreau actiunile. Vreau sa salvez Dinamo. Asta m-a impins sa fac acest lucru.

Atunci cand cauti solutii, gasesti. Fanii au ajutat foarte mult in ultimul an, dar modul in care au inteles sa se comporte unii lideri ai PCH, inclusiv cu mine... Au venit la mine la hotel noaptea, m-au amenintat si asa mai departe. Asta e adevarul, trebuie sa-l spunem. Sunt plangeri penale impotriva lor. Ajutorul consta intr-o datorie. Creditul trebuie dat inapoi. PCH a ajutat Dinamo foarte mult, dar din spate au venit suporteri din Romania si nu numai, ei au cotizat. Banii au intrat intr-o asociatie care i-a imprumutat. Am facut primul pas pentru a-mi dovedi buna credinta".