EXCLUSIV Situatie fara precedent la Dinamo: "Dorin Serdean e mare dinamovist acum. Nu e mitoman ca Cortacero, dar e pe aproape"

Alex Conovaru, un apropiat DDB, a facut cateva dezvaluiri interesante despre situatia la Dinamo.

"Este o situatie foarte grea, dar nu e fara iesire. Situatii din acestea au mai fost, dar nu ca acum. Nu am stiut ca Uhrin nu a mers la antrenament. E un semnal de alarma pe care il trage. DDB face eforturi mari ca sa putem ataca macar 1-2 salarii. Facem ce putem. Se organizeaza cupa DDB, se strang bani si de acolo. Avem solutii pe terem mediu si scurt. Dar cum vom incepe campionatul, cu ce jucatorii si antrenor vor incepe... nu stiu", a declarat Alex Conovaru, reprezentant DDB, la Ora exacta in sport.

"Suntem in al doilea an de DDB, nu spera nimeni. Daca vorbeam acum doi ani ziceam ca e o utopie. Dar situatia e grea. Suporterii simt o stare de lehamite, acum e si fotbal adevarat la EURO. Dinamo nu o sa moara. Ca poate sa o ia din Liga a patra... Am sperat ca acesti spanioli vor salva clubul. Acum sunt si mai multe datorii", a adaugat acesta.

"Cu Dario am avut mai multe discutii, ne-a sfatuit, ceva s-a rupt la un moment dat. Nu-mi dau seama ce, la un moment dat a disparut din peisaj. Exista si aceasta varianta, dar nu stiu cat de dispus mai este sa vina", a spus Conovaru.

"Povestea asta nu cred ca se va intampla vreodata. Domnul Serdean este mare dinamovist acum, s-a dus el in Spania pe un cal alb sa salveze Dinamo. Nu e mitonam precum e Cortacero, dar e aproape. Nu se poate schimba actionariatul in insolventa asa usor cum vorbesc ei.", a declarat acesta.