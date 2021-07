Cristi Munteanu crede ca Dusan Uhrin a fost esential pentru supravietuirea lui Dinamo: "A facut magie! A avut o bagheta magica!"

Fostul goalkeeper lauda munca prestata de Dusan Uhrin, despre care crede ca fost esential pentru salvarea de la retrogradare a lui Dinamo, si saluta anuntul ca spaniolul Pablo Cortacero va ceda actiunile detinute.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, spune ca antrenorul Dusan Uhrin a fost cel care a redresat clubul, intr-un moment in care putina lume mai credea ca se poate salva de la retrogradare. "Babicu" crede ca renuntarea spaniolului Cortacero la pachetul majoritar de actiuni, stabilitatea la nivelul lotului, ramanerea lui Dusan Uhrin pe banca tehnica, echilibrarea bugetului si insanatosirea financiara, odata cu noua intrare in insolventa, revenirea fanilor pe stadion, continuarea finantarii DDB si perspectiva construirii noului stadion in Stefan cel Mare, mai indulceste din prognosticul pentru noul sezon.

"Cedarea actiunilor de catre Cortacero e o sansa in plus, pentru a gasi un eventual investitor serios. Serdean macar e roman, stie ce inseamna Dinamo pentru fotbalul romanesc. Sper ca Serdean sa dea clubul cuiva care chiar vrea sa investeasca. Cu spaniolul asta ce sa discuti, ce sa negociezi? N-ai cu cine.

Nu poti sa faci o comparatie intre Cortacero si Negoita. El nu a avut un mandat de patron, nu s-a implicat deloc. Putem sa vorbim de mandatul DDB. Tot meritul e al lor, pentru ca au reusit sa mentina echipa pe linia de plutire. Cortacero... Nu stiu ce a vrut baiatul ala sa faca, ce planuri avea, dar a fost foarte aproape sa ingroape un club istoric.

Cred ca intrarea in insolventa este salvarea clubului. E singura metoda pentru a supravietui si a duce clubul mai departe. Stiti vorba aia, 'supravietuiesti ca sa lupti si in alta zi'. Nu se va juca in cupele europene, dar altele sunt problemele acum. Dupa ce au disparut atatea cluburi, astea ne mai trebuie, sa dispara si Dinamo... Mai ales acum, ca a promovat Rapidul si Farul s-a intors in Liga 1.

Ii inteleg si pe jucatori, pentru ca au avut de suferit din punct de vedere financiar. De aia pleci de acasa, ca sa aduci un ban familiei. E greu, dar sper sa vina vremuri mai bune. Greutatea tot pe umerii DDB va cadea si tot ei vor trebui sa rezolve situatia financiara, sa plateasca jucatorii. Jucatorii au ramas, au salvat clubul, eu ii inteleg. S-au mentinut in Liga 1, cand multi nici nu mai sperau ca Dinamo se salveaza.

Uhrin a avut inspiratie, a facut bine pregatirea si echipa. Multi nu mai credeau ca se salveaza Dinamo, poate nici eu nu mai credeam. A fost o serie foarte proasta de meciuri, o perioada neagra, dar au iesit cu bine din ea. In momentul asta, sper sa ramana Uhrin, pentru ca pare omul potrivit pentru post. E un om important, pentru ca nu poti sa schimbi la fiecare jumatate de an antrenorul. Se da totul peste cap. Ce a facut Uhrin a fost magie, a avut bagheta magica! A fost incredibil!

O sa fie un alt sezon greu, pentru ca nu se pot face momentan transferuri. Dar, decat sa aduci un jucator cu CV, care nu a mai jucat de un an si aere de vedeta, mai bine bagi un tanar muncitor, constiicios si disciplinat. Un antrenor bun poate beneficia de entuziasmul si tineretea jucatorilor. Poti construi un grup frumos, cu jucatori pe care ii are Dinamo acum. Sper sa nu mai plece nimeni sau nu foarte multi jucatori.

Indiferent de pozitia din clasament, eu cred ca e inca o onoare sa joci pentru Dinamo. Acum vor veni si suporterii, vor putea sa ii incurajeze pe stadion. Se schimba situatia in bine. Daca se incepe constructia stadionului, perspectivele sunt excelente. Se vor atrage mult mai usor sponsori si investitori. Stadionul e atuul lui Dinamo sa se intoarca acolo unde ii e locul, in elita fotbalului romanesc", a declarat Munteanu pentru Sport.ro.