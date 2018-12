EXCLUSIV | Visul pentru care Petrescu se intoarce in Romania si ce ii raspunde lui Becali, dupa ce patronul FCSB a spus ca nu il vrea pentru ca injura jucatorii!

URMARESTE INTERVIUL EXCLUSIV CU DAN PETRESCU LA STIRILE DIN SPORT DE LA PRO TV, ORA 20:00!



Dan Petrescu, campion en-titre al Romaniei cu CFR, in prezent liber de contract, spune ca viseaza sa se intoarca in Romania pentru a mai castiga un titlu! El recunoaste ca pastreaza pentru totdeauna in suflet culorile rosu si albastru, dar ii raspunde lui Becali, care i-a transmis ca nu il vrea la FCSB pentru ca "ii injura pe jucatori".

