Reactia lui Ronaldo dupa ce VAR-ul i-a castigat meciul lui Juventus! Cristiano, multumit de noua tehnologie: "Imi place VAR"

Juventus a castigat cu 2-1 meciul cu Sampdoria, disputat pe teren propriu, si a ajuns la 53 de puncte in Serie A. Torinezii sunt neinvinsi in actuala stagiune.

Juventus a fost foarte aproape sa se incurce pentru prima data in acest sezon. Torinezii s-au impus cu 2-1 in fata Sampdoriei, pe teren propriu, la capatul unui meci in care genovezii au avut un gol anulat in minutul 90+2.

Sampdoria a egalat prin Saponara in minutele de prelungiri, dar arbitrul a anulat reusita la circa 2 minute dupa ce a validat-o. Acesta i-a lasat mai intai pe jucatorii Sampdoriei sa se bucure, apoi s-a gandit sa vada si proba video. Dupa vizionarea acesteia, a anulat golul egalizator al oaspetilor!



"Imi place VAR! Aceste decizii sunt greu de luat de catre arbitri! Trebuie sa primim cum se cuvine orice lucru care le face viata mai usoara arbitrilor. Avem un sezon excelent pana acum, dar trebuie sa muncim in continuare. Doar asa ne putem mentine in forma si anul viitor", a spus Ronaldo la finalul partidei.

Cristiano Ronaldo a marcat ambele goluri ale lui Juve in meciul cu Sampdoria si a ajuns la cota 14 in acest sezon, fiind golgheterul la zi al campionatului italian.