Intalnire de ultima ora intre Marica si fanii constanteni de la Farul! Ce le-a transmis fostul fotbalist de fuziunea cu Viitorul lui Hagi

Ciprian Marica le-a explicat fanilor motivele pentru care a acceptat propunerea lui Gica Hagi.

Fuziunea dintre Farul Constanta si Viitorul este din ce in ce mai aproape de a deveni realitate. Potrivit Playsport.ro, Marica a organizat marti o intalnire cu membrii galeriei si le-a comunicat dorinta de a-i ceda clubul lui Hagi, deoarece nu are capitalul necesar sa duca echipa in Liga 1.

"Ne-a spus ca s-a ajuns in situatia aceasta fiindca nimeni nu vrea sa il mai ajute, iar singur nu poate sa duca clubul acolo unde doreste. A recunoscut si anumite greseli facute, considera el involuntar, fata de autoritatile locale, lucruri in urma carora a ajuns sa fie privit si interpretat gresit. Asa ar fi pierdut si sprijinul primarului Chitac.

Persoane importante din oras l-ar fi sfatuit ca ar fi mai bine sa renunte la Farul, daca nu este dispus sa investeasca serios. De aceea a optat pentru aceasta varianta, aceea de a incerca sa-i predea proiectul lui Gheorghe Hagi", a declarat un fan pentru Playsport.

Suporterii au mai adaugat ca au fost impresionati de Marica, pe care l-au vazut sincer si resemnat ca s-a ajuns la aceasta situatie.

"Niciodata nu l-am vazut atat de sincer. Parea spasit, resemnat, trist. Noi nu il stiam asa. Ne pare rau ca nu a fost atat de deschis cu noi si pana acum", a completat unul dintre fani.

Conform aceleiasi surse, Marica a mai spus ca oameni importanti de afaceri din Constanta ar sustine financiar noul proiect care l-ar avea pe Hagi in prim-plan. Scenariul ar fi ca in prima liga sa evolueze Farul Constanta, iar in Liga 3 sa fie Viitorul, pentru ca liga secunda ar fi prea costisitoare pentru primul an.

Primaria Constanta a cedat deja stadionul "Gheorghe Hagi" Companiei Nationale de Investitii, iar din iarna vor incepe lucrarile. Noua arena va fi ultramoderna si va avea o capacitate de 15 000 de locuri. Acesta este inca un motiv pentru care Hagi ar dori sa se faca aceasta fuziune, actionarul Viitorului plangandu-se in repetate randuri ca in Constanta nu este un stadion modern.