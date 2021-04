"Ar trebui sa le fie rusine!" Marica, dezamagit de situatia de la Dinamo! Pe cine considera principal vinovat pentru ce se intampla

Dinamo a ajuns pe loc de retrogradare, iar suflarea fotbalistica este nemultumita de situatia clubului.

Ciprian Marica, jucator crescut si lansat de Dinamo, crede ca lipsa profesionismului celor din conducerea clubului.

"Situatia e critica acolo din toate punctele de vedere. Ar trebui sa le fie rusine celor care au dus echipa in situatia asta. Este rezultatul neprofesionalismului de ani buni de la Dinamo si ceea ce vedem nu este intamplator.

Matematic, Dinamo mai are sanse, dar la cum arata pe teren e aproape imposibil. Ajunge in pragul falimentului si in pragul desfiintarii", a spus Ciprian Marica, pentru AS.ro. In plus, Marica crede ca este vina lui Mario Nicolae, managerul alb-rosiilor.

"Nu intamplator sunt in situatia in care sunt. Daca nici cei care sunt implicati in mod direct nu mai cred, e greu sa le transmiti jucatorilor si sa ii faci si pe ei sa creada", a rabufnit fostul atacant.

22 de meciuri si 4 goluri a reusit Marica pentru Dinamo. Sahtior Donetk (74 meciuri/15 goluri), VfB Stuttgart (93/19), Schalke 04 (34/5), Getafe (27/6), Konyaspor (7/1) si FCSB (7/0) sunt celelalte echipe din cariera lui. Are 72 de selectii si 25 de goluri pentru Echipa Nationala.