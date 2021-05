Detalii de ultima ora despre preluarea Farului de catre Hagi. In ce conditii ii da Marica echipa

Anuntul posibilei fuziuni dintre Farul Constanta si Viitorul a aruncat in aer fotbalul romanesc!

Ciprian Marica a dezvaluit ca tine legatura in permanenta cu Gica Hagi si si-a aratat disponibilitatea de a face orice sacrificiu, astfel incat echipa sa treaca la urmatorul nivel. PlaySport informeaza ca Marica nu si-ar mai dori sa ramana la Farul, iar principala persoana in care are incredere ar fi Hagi.

Sursa citata prezinta si proiectul pe care 'Regele' l-ar avea in cap in cazul in care fuziunea s-ar petrece.

Hagi isi doreste sa se intoarca pe stadionul care inca ii poarta numele, mai ales dupa ce Primaria Constanta a anuntat ca are in proiect reabilitarea arenei, alaturi de CNI.

In cazul in care 'fuziunea' se face, Hagi va trebui sa se decida cum alege sa prezinte noul proiect, avand in calcul doua variante: fie formeaza o singura entitate, fie le pastreaza pe amandoua, urmand ca Farul sa evolueze in prima liga, iar Viitorul in liga secunda.

Inca un argument ar fi bugetul clubului. Conform sursei citate, echipa ar urma sa primeasca un buget de aproximativ 9 milioane de euro pe sezon, in primii patru ani, ceea ce i-ar permite sa puna probleme serioase in lupta la titlu. Mai mult, PlaySport informeaza ca la baza proiectului ar urma sa stea oameni potenti financiar, alaturi de autoritatile locale.