BREAKING NEWS | Detalii de ultima ora despre preluarea Farului de catre Hagi! Marica a facut primele declaratii: "Am vorbit cu Gica"

Ciprian Marica a confirmat discutiile cu Hagi, dar n-a detaliat in ce masura se va implica 'Regele' in viitorul Farului.

Marica spune ca 'discuta permanent' cu Hagi si confirma ca e gata sa fara orice sacrificiu pentru ca prima echipa a Constantei sa treaca la urmatorul nivel.

"Vreau sa fie clar un lucru: nu renunt la niciun proiect pe care l-am inceput. Nu stiu exact ce inseamna aceasta preluare de care s-a vorbit, cum s-ar putea produce ea. Am discutat cu Gica Hagi, dar si cu alti oameni de afaceri sau cu autoritatile din Constanta. Vreau ca Farul sa straluceasca. Nu pot sa vorbesc in numele lui Hagi. Sunt mai multe posibilitati.

Farul trebuie sa fie puternica, sa revina in Liga 1, unde ii e locul. Vreau sa atrag oameni importanti, dar e greu. Incerc asta de 3 ani. Cu Gica vorbesc mereu, am discutat cu el de cand am preluat farul. Despre o asociere e devreme sa vorbim", a spus Marica pentru gsp.ro.

Jurnalistul Decebal Radulescu a anuntat in premiera la Digisport posibilitatea ca Hagi sa se implice la Farul, echipa la care a debutat in Liga 1.