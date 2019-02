EXCLUSIV | Ultimul transfer anuntat la FCSB: "El e singurul care poate sa mai plece!" Vedeta care a primit unda verde de la Becali

Gigi Becali a declarat ca un singur jucator mai poate pleca de la FCSB in aceasta iarna.

Golgheterul Harlem Gnohere este fotbalistul care a primit unda verde la transfer in perioada de mercato din iarna.



"Gnohere e singurul care poate sa mai plece la ora asta! E singurul care mai poate pleca de la FCSB!", a declarat Gigi Becali la ProX.

Patronul FCSB spune ca il va vinde pe francez daca primeste oferta dorita! Becali a scazut pretul lui Gnohere la 5 milioane, pret in schimbul caruia spune ca il vinde pe Bizon.

Harlem Gnohere a fost dorit in iarna de Al Nassr, dar arabii au oferit doar 2.8 milioane in schimbul golgheterului FCSB, mult sub ceea ce isi doreste Becali.