Artistul, în vârstă de 54 de ani, a devenit coproprietar şi, în același timp, investitor la Swansea, după ce a achiziţionat o participaţie minoritară în clubul din Championship, în luna iulie a anului trecut.

Snoop Dogg, demers prin care crește bugetul lui Swansea

Snoop Dogg a vrea să ajute Swansea să genereze venituri pentru a-i sprijini eforturile de a reveni în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!

”Vreau să mă implic activ, vreau să duc clubul într-o direcţie în care poate nu a mai fost până acum.

Vrem să ducem Swansea în Premier League, iar pentru asta vom avea nevoie de bani – asta este realitatea din lumea fotbalului în zilele noastre. Vreau să introduc acorduri de sponsorizare şi publicitate care să îi facă cunoscuţi la nivel mondial”, a declarat Snoop Dogg pentru publicația galeză Wales Online.

Snoop Dogg și Luka Modric, implicați la Swansea

Rapperul din Statele Unite ale Americii a vândut peste 30 de milioane de albume în întreaga lume, dar încă nu a asistat la un meci al echipei Swansea, după cum notează presa din Marea Britanie, chiar dacă fiul său, pe nume Cordell Broadus, a fost prezent în loja oficialilor la meciul echipei galeze cu Watford, din luna august a anului 2025.

Miliardara americană Martha Stewart, care s-a alăturat lui Snoop Dogg şi legendei de la Real Madrid - Luka Modric, în calitate de coproprietară a echipei Swansea în decembrie 2025, a fost în Ţara Galilor pentru meciul împotriva echipei Wrexham, chiar înainte de Crăciun.

Chiar clubul Swansea a anunțat faptul că Snoop Dogg va asista probabil la un meci în acest sezon.

”Sincer, vreau să mă întâlnesc cu fanii. Aceşti fani sunt pasionaţi, sunt autentici şi vreau să aud ce au de spus când voi fi la Swansea. Ştiam că întotdeauna am vrut să investesc într-o echipă de fotbal – este un vis al meu de ani de zile, era doar o chestiune de a aştepta ocazia potrivită”, a precizat Snoop Dogg.

Swansea vrea să revină în Premier League

Modric a fost prima vedetă care s-a implicat la Swansea, fostul câştigător al Balonului de Aur fiind numit coproprietar în aprilie 2025.

Proprietarii americani ai clubului Swansea, conduşi de Brett Cravatt şi Jason Cohen, cred că aducerea unor nume sonore la nivelul consiliului de administraţie va contribui la creşterea vizibilităţii clubului, ceea ce, la rândul său, va stimula veniturile.

În acest moment, Swansea se află pe locul 15 din 24 de echipe în liga a doua din Anglia. Are 39 de puncte și se află la opt puncte de locul 6, ocupat de Wrexham, care duce în barajul de promovare.