BREAKING NEWS | Ultima LOVITURA a iernii la FCSB! Becali incearca sa aduca un fost jucator de la Boca Juniors

FCSB incearca sa dea o ultima lovitura pe piata transferurilor in aceasta iarna.

Gigi Becali cauta sa aduca inca un fundas dreapta si are pe masa mai multe variante. Potrivit informatiilor www.sport.ro, favorit pentru o venirea la FCSB este Lucas Leandro Marín care a jucat ultima data in Elvetia, la Lausanne-Sport.

Leandro Marin are 27 de ani si are avantajul ca ar veni liber de contract dupa ce i-a expirat intelegerea cu elvetienii.

Leandro Marin a crescut in academia lui Boca Juniors si a jucat la echipa de seniori pana in 2017. A strans 63 de meciuri pentru Boca, dintre care 5 partide in Copa Libertadores, si a marcat 3 goluri.

In 2016 si 2017, inainte de a fi cedat definitiv la Lausanne-Sport, Leandro Marin a fost imprumutat de Boca la Tigre, respectiv Arsenal de Sarandí.