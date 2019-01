EXCLUSIV | FCSB l-a vandut pe Jakolis! Cati bani incaseaza in schimbul croatului si unde va juca acesta

Antonio Jakolis a plecat de la FCSB!

UPDATE | Sursele www.sport.ro anunta ca FCSB va incasa 200.000 euro in schimbul transferului lui Antonio Jakolis!

FCSB se desparte de mijlocasul croat Antonio Jakolis, in varsta de 26 de ani. Acesta va evolua in Cipru, la APOEL Nicosia, formatie cu pretentii de cupe europene, anunta ProSport.



In sezonul 2017/18, el a mai fost imprumutat in Cipru, dar la Apollon Limassol!



Jakolis a jucat 13 meciuri pentru FCSB in acest sezon.