EXCLUSIV | Ultimatum pentru Craiova! Rotaru vrea sa plece de la echipa! "Universitatea Craiova va fi predata altcuiva daca nu reusim asta!"

Mihai Rotaru a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Omul de afaceri este de 8 ani finantatorul echipei din Banie, dar dupa spusele lui nu a a reusit sa atinga obiectivele dorite. Mihai Rotaru a sugerat ca daca pana in 2023 nu va ajunge in grupele Europa League si nu va castiga un campionat, el va pleca de la Craiova si va lasa pe altcineva mai potent financiar.

"In momentul cand am venit la Universitatea Craiova si am investit in 2012. In urma unei discutii avute cu domnul profesor Corneliu Andrei Stroe, cel care a fost formatorul Craiovei Maxima. Eu sunt omul care imi fac un plan. Si atunci am facut un plan pe termen lung, pe 10 ani. Planul de a aduce Universitatea sus. In momentul asta suntem minus un pas. Cred ca am fi putut in aceasta perioada de 8 ani de zile sau hai sa spunem de 7 ani, cu sezonul care s-a terminat recent, cred ca am fi putut sa facem mai mult.



Puteam sa mai castigam cel putin o Cupa a Romaniei si cred ca am fi putut sa luam un campionat. Deci cumva sunt pe minus cu un an. Si atunci am zis asa: pana in 2023 ne-am stabilit niste teluri. Eu mai am o vorba ca fiecare om promoveaza pana la primul nivel de incompetenta.

Daca nivelul meu de incompetenta inseamna un loc 2 si o Cupa a Romaniei, inseamna ca pana aici pot progresa. Si atunci daca pana in 2023 nu voi reusi sa fac mult mai mult din Universitatea Craiova, trebuie predata altcuiva, care este mai potent financiar, mai inteligent, mai abil, in sensul acesta. Si au fost acei 10 ani care mi-am propus sa ii sacrific din viata mea, pentru a da ceva Universitatii Craiova.

Ne propun cel putin un campionat, cel putin accederea in grupele Europa League. Pentru a schimba nivelul echipei trebuie sa te duci in Europa ", a spus Mihai Rotaru pentru PRO X.