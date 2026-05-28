FCSB se pregătește de duelul cu Dinamo de vineri, 29 mai, care se va disputa de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Darius Olaru a vorbit despre importanța duelului cu Dinamo, înaintea partidei de baraj pentru un loc în preliminariile Conference League.

Darius Olaru nu s-a ferit înaintea meciului cu Dinamo: „Este un meci care ne poate salva sezonul”

Olaru a avut un sezon bun, în contrast cu ce s-a întâmplat la FCS, iar evoluțiile sale îl fac unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai roș-albaștrilor.

Mijlocașul de 28 de ani consideră că o victorie în fața lui Dinamo, și automat calificarea în preliminariile Conference League, ar slava stagiunea pentru FCSB.

„Este un meci care ne poate salva sezonul. E ca și cum ai câștiga un trofeu. În astfel de meciuri nu cred că există o favorită. Am jucat mai multe derby-uri, când ei aveau echipe mai slabe, iar când am intrat pe teren nu simțeam asta (n.r. că sunt mai slabi).

(n.r. Dinamo are mai mult de pierdut din acest meci?) Având în vedere că ei au fost în play-off și au jucat cu echipe mai bune, mi se pare un pic ciudat ca noi din play-out să jucăm acest baraj. Dacă aceasta este competiția, nu avem ce face”, a declarat Darius Olaru pentru digisport.ro.

Darius Olaru a evoluat în 50 de meciuri în tricoul lui FCSB și a bifat 15 goluri și opt pase decisive.

5 milioane de euro este cota mijlocașului de 28 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.