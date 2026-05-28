România se pregătește pentru două meciuri amicale: pe 2 iunie, în deplasare cu Georgia, și pe 6 iunie, la București, cu Țara Galilor. Partidele marchează începutul noului mandat al lui Hagi pe banca echipei naționale.

Probleme musculare pentru Dennis Man și Ionuț Radu

Potrivit unui comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook al echipei naționale, Dennis Man a acuzat dureri musculare după antrenament, în timp ce Ionuț Radu a avut probleme apărute după ultimul meci la club. În urma investigațiilor medicale, staff-ul a decis că cei doi nu pot fi recuperați la timp.

„Dennis Man, după antrenamentul de miercuri, și Ionuț Radu, după ultimul meci la echipa de club, au acuzat probleme musculare și, în cursul zilei de joi, au fost supuși unor investigații suplimentare de staff-ul medical. În cazul ambilor s-a constatat că nu pot fi recuperați în timp util pentru cele două meciuri amicale din iunie și vor părăsi cantonamentul naționalei.

Dennis, Ionuț, multă sănătate și vă așteptăm alături de noi la meciurile din toamnă, din Liga Națiunilor!”, a scris pagina oficială a Echipei Naționale pe Facebook.

Cotat la 15 milioane de euro, Dennis Man venea după un sezon excelent la PSV, cu 35 de meciuri bifate, 11 goluri marcate și șapte pase decisive livrate. Winger-ul naționalei a jucat în Champions League și a câștigat campionatul alături de trupa olandeză.

La capătul celălalt, Ionuț Radu, cotat la opt milioane de euro, venea, de asemenea, după un sezon de milioane în poarta lui Celta Vigo. Goalkeeper-ul a bifat 50 de meciuri pentru spanioli, a încasat 64 de goluri și a ținut buturile intacte în 12 partide. Celta Vigo, cu Radu titular, a ajuns în acest sezon până în sferturile Europa League, unde avea să fie eliminată de nemții de la Freiburg, scor 3-0, respectiv 1-3.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);