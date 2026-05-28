AC Milan și-a găsit antrenor! Viitorul rival al lui Cristi Chivu nu mai vrea să audă de România

AC Milan a rămas fără antrenor după despărțirea de Massimiliano Allegri.

Sezonul s-a încheiat cu un eșec dur pentru Milan, 1-2 cu Cagliari, rezultat care a trimis clubul doar în Europa League. 

În acest context, oficialii au accelerat negocierile pentru reconstrucție, iar Ralf Rangnick este văzut ca omul capabil să aducă o schimbare de structură la nivel de club, informează Nicolo Schira.

Tehnicianul german nu ar veni doar ca antrenor, ci ca un manager cu puteri extinse, similar modelului de la RB Leipzig. El ar urma să decidă transferurile, să aleagă staff-ul și să influențeze direct strategia clubului.

Rangnick a fost la cârma Austriei în meciul pierdut cu România

Rangnick este în prezent selecționerul Austriei, însă contractul său îi permite o eventuală mutare după Cupa Mondială. În cariera sa, germanul a mai fost aproape de Milan în 2020, însă atunci negocierile au căzut.

Interesant este că Austria, echipa pregătită de Rangnick, a pierdut acum jumătate de an în fața României, 0-1 la București, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

  • Florian Grillitsch, primind indicații de la Ralf Rangnick, pe Arena Națională

Tricolorii lui Lucescu aveau să dea lovitura la ultima fază a meciului, după ce Ianis Hagi l-a servit perfect pe Virgil Ghiță, iar fundașul a adus victoria României. DETALII AICI

