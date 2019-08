EXCLUSIV | Uite antrenorul, nu e antrenorul! Becali s-a reorientat imediat dupa ce Enache si-a inchis telefonul! La cine mai spera

Varianta Costel Enache la FCSB a picat in aceasta dimineata. Gigi Becali spune ca avea un acord verbal cu antrenorul, dar acesta din urma a decis sa isi inchida telefonul.

Becali i-a propus lui Costel Enache sa o lase pe Hermannstadt dupa doar 6 etape si sa vina la FCSB. Pana la clarificarea situatiei cu formatia sibiana, Enache ar fi antrenat neoficial echipa, principal in acte urmand sa fie tot Vergil Andronache. Desi initial si-a dat acordul, Enache s-a razgandit, spune patronul FCSB-ului.

Becali s-a reorientat imediat catre Edi Iordanescu

Cu varianta Enache picata, Gigi Becali cauta solutii. El vrea sa aduca la FCSB un antrenor cu experienta, care sa redreseze echipa din deriva in care se afla. FCSB e pe locul 11, cu 4 puncte dupa 6 etape. Doar un punct mai mult decat Dinamo au facut Tanase & Co in 6 meciuri.

Sursele www.sport.ro noteaza ca Becali s-a intors catre o tinta mai veche, avand speranta ca acum poate sa-l convinga pe antrenor. Este vorba despre Edi Iordanescu, tehnicianul celor de la Gaz Metan Medias.

Atuul lui Becali acum este Narcis Raducan, cel care a preluat functia de director sportiv al FCSB-ului in urma cu doar cateva zile. Raducan este apropiat de Edi Iordanescu si l-ar putea convinge pe acesta.

Edi Iordanescu are probleme de sanatate

Edi Iordanescu a avut in ultima perioada ceva probleme de sanatate, motiv pentru care nu a putut lua loc pe banca Gazului la cateva meciuri.