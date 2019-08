EXCLUSIV: Enache vine cu un jucator nou la FCSB! Impresarul fotbalistului e deja in discutii cu Gigi Becali pentru transfer

Era lui Andronache la FCSB se incheie. Becali incearca sa aduca pe banca FCSB-ului antrenorul unei alte formatii din Liga 1.

Patru infrangeri la rand a bifat FCSB in Liga 1, iar patronul Gigi Becali nu mai are rabdare cu Vergil Andronache. El vrea sa numeasca un antrenor mai experimentat si s-a oprit asupra lui Costel Enache, cel care s-ar afla deja in drum catre Bucuresti.

Sursele www.sport.ro informeaza ca Enache de la Hermannstadt este in drum spre Bucuresti pentru a negocia cu Becali. Daca ajunge la o intelegere cu patronul echipei, locul antrenorului de 46 de ani poate fi luat de Antonio Conceicao la formatia din Sibiu.

Enache poate veni cu un jucator la FCSB

Exista informatii conform carora la FCSB s-ar duce alaturi de Enache si portughezul David Caiado. Impresarul fotbalistului se afla in discutii cu formatia din capitala, iar lucrurile s-ar putea concretiza daca Enache ajunge sa pregateasca vice-campioana.

Fotbalistul si-a exprimat dorinta de a pleca liber de la Hermannstadt din cauza problemelor de la club. Acesta a fost adus la Hermannstadt chiar de Enache.