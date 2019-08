EXCLUSIV | Primul fotbalist schimbat de Becali pentru meciul cu Guimaraes: "Pai ce, ne-a batut Iasiul? EL NE-A BATUT, CA A DORMIT PE EL"

Gigi Becali anunta ca Andrei Vlad isi pierde iar postul de titular in poarta FCSB-ului. Balgradean revine si va apara cu Guimaraes, joi seara, in Play Off-ul UEFA Europa League.

Gigi Becali: "Vlad ne-a pierdut meciul, ca a luat doua goluri, a dormit! Intra Balgradean cu Guimaraes"

"Nu noi am pierdut meciul aseara, ci saracul copil Vlad. Si eu am fost prost, am zis sa ii dau incredere, ca asa a zis toata lumea. Doua goluri le-a luat Vlad, ca la primul a dormit in poarta, la al doilea...



Nu stiu, poate e vorba si de antrenamentele cu portarii. E sarcina lui Narcis sa vada despre ce e vorba.



Balgradean va intra cu Guimaraes!

Nu ne-a dat Iasiul doua goluri, ci Vlad", a spus Gigi Becali la PRO X.

Negocierile dintre Becali si Costel Enache s-au blocat: "Nu mai raspunde"

Gigi Becali a mai anuntat la Ora Exacta in Sport ca negocierile cu antrenorul Costel Enache, in prezent la Hermannstadt, s-au blocat. "Nu mai raspunde la telefon", a spus patronul formatiei ros-albastre.