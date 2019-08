EXCLUSIV | "Nu-mi mai raspunde la telefon, nu stiu ce facem!" Anuntul facut de Gigi Becali despre discutiile cu Enache

Gigi Becali spune ca antrenorul Costel Enache nu-i mai raspunde la telefon.

FCSB a pierdut al patrulea meci la rand in Liga 1 si a ajuns pe locul 11, cu doar 4 puncte obtinute in 6 etape. Formatia ros-albastra are doar un punct peste Dinamo, ultima clasata. Dupa infrangerea cu Poli Iasi, Gigi Becali s-a hotarat sa numeasca un alt antrenor. El a decis sa il inlocuiasca pe Vergil Andronache, fost secund in mandatul lui Bogdan Andone, cu Costel Enache.

Gigi Becali: "Costel Enache nu mai raspunde la telefon"

In aceasta dimineata, sursele www.sport.ro au indicat ca Becali ar urma sa il numeasca pe Costel Enache. De asemenea, Telekom Sport a scris chiar ca tehnicianul s-ar fi inteles cu FC Hermannstadt pentru rezilierea contractului.

Gigi Becali a spus, insa, in urma cu cateva minute pentru ProTV si pentru www.sport.ro ca Enache nu ii mai raspunde la telefon.

"Enache nu mai raspunde la telefon, nu stiu! Am vazut ca sunt si nume de straini, dar nu stiu ce o sa facem", a spus Gigi Becali pentru ProTV si www.sport.ro