"Bai, nu stiu cum se porneste!" Imagini fabuloase: Teja a primit o masina cadou dupa ce a batut FCSB-ul! Daca ia campionatul, are promis un TANC. VIDEO

Poli Iasi i-a administrat FCSB-ului a patra infrangere la rand in Liga 1. Echipa lui Mihai Teja s-a impus cu 2-1 la Pitesti, cu golurile marcate de Frasinescu si Loshaj. Pentru ros-albastrii a punctat Florin Tanase dintr-un penalty.

Mihai Teja s-a razbunat pe FCSB dupa ce a fost facut "pachet" de Gigi Becali si trimis la Iasi. Formatia antrenata de tanarul tehnician, Poli Iasi, s-a impus cu 2-1 la Pitesti. Frasinescu si Loshaj au punctat pentru oaspeti, in timp ce Florin Tanase a marcat pentru ros-albastrii.

In urma acestui meci, FCSB a ramas pe locul 11 in clasament, cu 4 puncte dupa 6 etape. FCSB are doar un punct peste Dinamo, ultima clasata.

Teja a primit cadou o masina

Dupa victoria impotriva FCSB-ului, Mihai Teja a primit cadou o masina de la sponsorul lui Poli Iasi. El a plecat de la stadion cu o Skoda nou nouta. Teja s-a chinuit putin sa o porneasca.

Daca ia titlul cu Poli Iasi, Mihai Teja are promis un Hummer :)

