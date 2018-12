EXCLUSIV! Transferul de titlu al FCSB, gata sa faca pasul cel mare: "E foarte serios, nu bea, nu fumeaza"

Noua achizitie a FCSB-ului nu a crescut in puf, dar este descris ca un jucator serios si muncitor.

Iulian Cristea a debutat si la Medias, si la lotul national U21, atunci cand ambele echipe erau conduse de Cristi Dulca. Acesta are numai cuvinte de lauda pentru fundasul central a carui achizitionare a devenit un pariu personal pentru Gigi Becali, patronul FCSB.

"Provine dintr-o familie nu foarte bogata, dar sunt oameni muncitori si la locul lor. Din ce stiu, mama si tatal lui au muncit in strainatate. Au fost intr-o situatie destul de grea, tatal lui parca a muncit prin Germania, in constructii sau ca sofer, nu mai stiu exact. Cei din familie l-au sustinut tot timpul. Dupa ce am plecat eu de la Medias, a avut si un moment mai greu, nu prea mai juca, nu mai prindea lotul si maica-sa imi spunea ca vrea sa il duca de acolo. I-am zis ca il lase acolo, ca va avea sansa lui si va juca. Pana la urma a ramas si uite ca a facut bine.

El e un baiat muncitor, ambitios, foarte serios, mi-a placut intotdeauna partea asta a lui din afara fotbalului. E un caracter foarte bun. Cand spun serios, adica nu bea, nu fumeaza, isi vede de antrenamente, nu are ca stil de viata statul prin baruri sau cluburi. Cred ca s-a si casatorit recent, parca anul trecut. El a crescut la Gaz Metan, acum a prins si o conjunctura buna, un lot bun, stabilitate…

Eu l-am promovat ca mijlocas defensiv, <inchizator>, dar acum joaca foarte bine fundas central. E bine ca poate sa joace doua posturi, e foarte important. Are calitati fizice bune, are peste 1,80m inaltime, e puternic, nu se fereste de contactele fizice, lucru mai rar in Romania, are joc bun de cap, a dat si cateva goluri. Un defect ar fi experienta, dar l-a ajutat mult ca a jucat titular la Medias in ultimul sezon.

O trecere la FCSB vine cu o presiune mai mare, dar trebuie sa isi assume lucrul asta cand face pasul catre o echipa cu pretentii mai mari. Acolo sunt cu totul alte cerinte, dar el trebuie sa stie clar unde merge si ce trebuie sa faca. La FCSB esti in joc de glezne tot timpul, nu te mai asteapta nimeni sa cresti, esti considerat o certitudine si trebuie sa iti demonstrezi valoarea. Clubul si Becali investesc in tine si nu au rabdare ca sa te lase prea mult sa te acomodezi.

Eu ii dau exact aceleasi sfaturi pe care i le dau fiului meu: sa fie serios, sa aiba in continuare o viata extrasportiva ordonata, sa munceasca oricat de mult e nevoie. O astfel de sansa poate sa apara doar o data in viata, a doua oara nu se stie daca mai apare. Inseamna ca are valoare, daca il vrea FCSB, si trebuie sa munceasca in continuare. E profesionist, asta e meseria lui si trebuie sa o respecte. Nu trebuie sa ajunga acolo si sa se complaca, sa se multumeasca cu banii de acolo, greul abia acolo incepe. Daca e serios asa cum il stiu eu, nu va avea probleme la FCSB", a declarat Dulca pentru Sport.ro.