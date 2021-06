EXCLUSIV | Sumudica a facut anuntul in legatura cu transferul lui Budescu: "Daca il aduc inseamna ca sunt extraordinari de puternici!" Ce a spus despre 'lupta' cu Gigi Becali

Gigi Becali a anuntat in repetate randuri ca vrea sa il aduca pe Budescu la FCSB.

Nu doar Budescu este pe lista patronului, ci si Bogdan Stancu, cel despre care tuurcii au anuntat ca se intoarce dupa 10 ani la FCSB. Ultimul marcator al nationalei la Euro, se desparte de turci si vine la FCSB ca sa castige primul sau titlu in Romania.

"Cred ca 90% e cam adus Bogdan Stancu", a spus Gigi Becali la PRO X.

Despre Budescu, finantatorul a spus ca va reveni cu siguranta doar la FCSB. Despre mijlocasul roman s-a scris si ca ar fi dorit de CFR Cluj, datorita relatiei pe care o are cu Marius Sumudica.

Cu toate astea, Sumudica anunta ca CFR nu se bate cu FCSB pentru Budescu. Campioana l-a prezentat pe argentinianul Jonathan Rodriguez, venit de la Botosani.

"E adevarat ce zice Gigi Becali, ca probabil si-ar dori sa ramana in Bucuresti decat sa vina la Cluj, eu nu-l contrazic pe Gigi Becali si nici nu am interesul in a-l contrazice deocamdata.

Daca ei vor reusi sa-l aduca pe Budescu inseamna ca sunt in club extraordnar de puternic, fiindca trebuie sa achite o suma mare de bani. Mai are un an de contract cu Damac. Cu siguranta trebuie platita o suma de transfer, iar salariul lui este in jurul a un milion de dolari", a spus Marius Sumudica pentru PRO TV.