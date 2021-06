Budescu pleaca de la Damac! Clubul nu se mai bazeaza pe el in noul sezon. Incepe licitatia intre Becali si Sumudica. Detalii de ultima ora

Constantin Budescu (32 ani) se desparte de Damac dupa doar jumatate de an.

Mijlocasul roman a semnat cu Damac in februarie si, desi a reusit sa se salveze de la retrogradare cu echipa, sefii arabi s-au decis sa nu il mai tina inca un sezon, astfel ca s-ar putea intoarce in Romania.

Conform contului Sport360Saudi, Damac va renunta la Budescu si Pellegrino, decizia fiind confirmata chiar de presedintele clubului.

Astfel, Budescu ar putea declansa o adevarata 'lupta' intre rivalele FCSB si CFR Cluj. Gigi Becali a declarat in repetate randuri ca a tinut legatura cu mijlocasul si i-a spus ca se va intoarce in Romania doar la FCSB, insa numirea lui Sumudica pe banca tehnica a campioanei Romaniei ar putea schimba acest lucru.

Un argument in favoarea antrenorului ar fi faptul ca alaturi de el, Budescu a castigat titlul cu Astra Giurgiu in 2016. Cu toate astea, numele fotbalistului a fost asociat in repetate randuri cu clubul lui Gigi Becali.

Constantin Budescu este cotat la doua milioane de euro conform Transfermarkt. La Damac, mijlocasul a jucat in doar 8 meciuri, timp in care a reusit sa ofere un singur assist.