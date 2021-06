EXCLUSIV | Se face transferul lui Tanase! Becali a oferit ultimele detalii! Ce spune de venirea lui Budescu: "Intrebati-l daca vine la mine sau la Sumudica"

Patronul FCSB e convins ca Budescu il va prefera pe el in detrimentul lui Sumudica si ofera ultimele detalii in privinta transferului lui Florin Tanase la arabi.

Becali spune ca plecarea lui Tanase depinde numai de aprobarea bugetului de la clubul care-l doreste insistent. Gigi lasa de inteles ca e vorba despre o formalitate si ca oferta pe care o asteapta pentru golgeterul sau va veni. Becali il asteapta si pe Budescu pentru Europa.

"Budescu e in Arabia, negocierile pentru Tanase sunt din alta Arabie. Nu stiu tara exact, probabil din Emirate. Nu e din Arabia Saudita echipa. Cu Tanase am vorbit. Am dat declaratia ca vreau 5 milioane. L-au sunat de acolo si i-au spus ca nu e aprobat bugetul. O sa fie aprobat bugetul in septembrie. Au zis sa nu ma supar ca n-au dat raspunsul. Cred ca va pleca, pana la urma. E posibil sa fie Budescu apropiat de Sumudica. Sa spuna Budescu unde vrea sa se duca. Puneti-l sa aleaga, sa vedem ce spune", a comentat Becali in direct la PRO X.

Gigi a refuzat sa faca orice fel de comentariu pe marginea meciului dintre Anglia si Romania. Abia s-a impacat cu Radoi si nu vrea sa strice iar prietenia.

"M-am certat cu nasul meu, Hagi, de la fotbal. M-am certat cu finul meu, Radoi, de la fotbal. Nu ma mai cert de la fotbal. Nu ma bag eu sa zic de nationala, imi dau eu cu parerea? Treaba lor, sa faca fiecare ce vrea, cum vrea. Eu imi fac treaba mea. O sa zica unii ca schimba, ca face, e traba mea acolo. Fac ce vreau. Nu ma mai bag la altii. Pentru ce sa fac pacate, pentru ce?", a spus Becali.

La Jocurile Olimpice, ii lasa doar pe Nedelcu si Perianu: "Mirel mi-a si zis ca-i e rusine sa mi-i ceara pe Olaru si Morutan. Pai, riscam bani si calificari pentru niste Jocuri Olimpice? La ce conteaza alea?"