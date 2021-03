Mesajul transmis de Kamara dupa SCANDALUL MONSTRU de la finalul meciului cu Slavia! Ce i-ar fi spus Kudela si cum se apara cehii

Glen Kamara a acuzat ca Ondrej Kudela i-a adresat insulte rasiste la finalul meciului dintre Rangers si Slavia.

Conform presei din Cehia, mijlocasul defensiv in varsta de 25 de ani al lui Rangers a avut o reactie brutala la vestiare la adresa lui Kudela, pe care l-ar fi lovit cu pumnii pana a inceput sa sangereze.

Kamara a explicat ce s-a intamplat de fapt in scandalul care a facut inconjurul lumii. El a transmis un comunicat in care a explicat ca a fost socat de abuzul rasial al lui Kudela, pe care il considera de netolerat.

Fotbalistul lui Gerrard nu a specificat insa nimic despre momentele in care cehii sustin ca si-ar fi lovit adversarul in zona vestiarelor.

"Nu exista loc pentru rasism sau orice forma de bigotism in fotbal. Incepand din vara, multi dintre noi am ingenunchiat din spirit de solidaritate pentru cei care si-au pierdut viata in cauza violentei rasiale. Daca UEFA doreste cu adevarat sa arate cartonasul rosi rasismului, atunci este timpul sa oprim tokenismul si sa adoptam o abordare de toleranta zero ale acestor atacuri la rasa. Ca jucator, nu ma astept ca eu sau alt jucator sa fim nevoiti sa toleram ura rasiala pe teren sau in afara lui in 2021.

Abuzul rasist si ticalos al lui Ondrej Kudela a avut loc pe scena internationala, iar orice esec de a actiona din partea UEFA va fi privit ca o unda verde pentru rasism. In timpul meciului de joi cu Slavia Praga, Kudela se certa cu un jucator al lui Rangers si dupa ce am incercat sa intervin, mi-a spus sa tac si apoi mi-a spus <O secunda, prietene>. Apoi a venit la mine, si-a acoperit gura cu mana, s-a apropiat de urechea mea si a rostit urmatoare cuvinte: <Esti o maimuta nenorocita, stii si tu ca asta esti>.

Am fost socat si ingrozit cand am auzit un astfel de abuz rasist din partea unui jucator de fotbal profesionist. Afirmatia lui Kudela, potrivit careia pur si simplu m-a injurat si mi-a spus ca sunt un ticalos, este o minciuna sfruntata, care nu e in conformitate cu nicio forma de autocontrol. Actiunile lui Kudela au fost deliberate si premeditate, dar el a vorbit indeajuns de tare incat colegul meu de echipa, Bongani Zungu, sa auda ce a spus.

Sunt recunoscator pentru sprijinul neconditionat al echipei mele, al clubului nostrum si in special antrenorului nostrum, Steven Gerrard. Vreau sa le multumesc fanilor lui Rangers, dar nu numai lor, ci si multor altor fani care au luat atitudine impotriva abuzurilor rasiale, nu doar impotriva mea, ci si impotriva colegului Kemar Roofe, care a fost supus unor atacuri rasiale pe Instagram. Noi, ca jucatori de culoare, ne-am saturat de libertatea pe care o au acesti ticalosi pe retelele de socializare si ne intrebam cand cei de la Instagram, de pilda, vor incepe sa ia masuri", a transmis Glen Kamara.

Cehii au insa o alta varianta despre scandalul monstru de pe Ibrox Park. Oficialii Slaviei sustin ca echipa lor nu a fost lasata sa intre la vestiare dupa meci, iar Kamara s-a napustit asupra lui Kudela, fara sa fie specificat vreun motiv.

"La finalul meciului, echipa noastra nu a fost lasata sa intre in vestiar. Ondrej Kudela a fost asaltat de Kamara, fiind lovit cu pumnii in fata, de fata cu Steven Gerrard, managerul lui Rangers. De asemenea, si reprezentantii UEFA prezenti la fata locului au fost socati de comportamentul respectiv", au scris cehii pe site-ul oficial al clubului.

De asemenea, si Kudela a explicat ca nu i-a transmis nicio jignire rasista lui Kamara: "Dupa un fault brutal, i-am zis jucatorului lui Rangers: "Esti un nenorocit". Am spus-o la nervi, in emotia meciului, dar nu am folosit vreun cuvant care sa aiba caracter rasist. Neg vehement aceasta varianta".