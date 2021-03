"Mi-au parut obositi! Parca erau dezmembrati!" Critici dure pentru CFR Cluj dupa infrangerea cu FCSB! Cine sunt jucatorii lui Becali care au impresionat

CFR Cluj a fost invinsa cu 3-0 de FCSB in derby-ul etapei a 28-a a Ligii 1.

Dumitru Dragomir a comentat partida de pe Arena Nationala si a spus ca CFR nu a aratat ca echipa din etapele precedente. Fostul presedinte al LPF a vorbit si despre tinerii lui Gigi Becali care i-au atras atentia.

"Mi-a placut foarte mult meciul, mai ales ca a castigat si FCSB. Pentru mine e Steaua, stiu eu mai multe! Mi-au placut tinerii. Morutan e formidabil! Mi-au placut si Octavian Popescu si Ovidiu Popescu, dar si Pantiru. Becali asta are o pleiada de tineri... Are noroc!

Cand lipseste un jucator nu-ti dai seama, dar voiam sa vad cum s-ar fi jucat 11 la 11. CFR mi s-a parut obosita! FCSB a alergat formidabil, parca jucatorii erau injectati cu putere de munca! Mi-a placut cum a aratat FCSB.

Cei de la CFR au fost blazati! De mult nu am mai vazut o echipa asa... Cum a dat pe unul afara, cum a cazut psihic! Nu am putut sa inteleg. Alta data se aparau in gura portii, acum parca erau dezmembrati”, a declarat Dumitru Dragomir, la GSP.