Tanase, blocat la FCSB?! Becali s-a razgandit si cere mai mult pentru golgheterul echipei! Salariul urias pe care i l-a propus capitanului

Florin Tanase (26 ani) spera sa prinda un transfer in aceasta vara.

Patronul FCSB-ului s-a razgandit in privinta pretului pe care il vrea in schimbul capitanului echipei sale. Desi Gigi Becali a scazut pana la 4.5 milioane, la insistentele lui Tanase, pentru a putea prinde un transfer in afara, finantatorul s-a razgandit.

Astfel, Becali i-a crescut din nou pretul la cinci milioane de euro si anunta ca nu il va vinde pe o suma mai mica. Totodata, patronul a dezvaluit ca i-a propus lui Tanase un salariu de 30 000 de euro daca ramane la FCSB.

"Nu il dau pe Tanase cu 4 milioane, am lasat la 4 milioane jumatate cu indulgenta. Nu e niciun semn, sa fie sanatosi. Nu au dat niciun semn si acum daca vor, le cer cinci. Pai pe Chiriches nu am cerut 7? Pai Giovanni a zis ca Tottenham vrea ieri, nu asteapta. M-am enervat si cand a sunat Victor am zis ca nu mai sunt 7, ci 10.

Daca le-am dat 4 milioane si jumatate si nu au vrut, ce sa le fac? Acum sunt cinci milioane. Eu i-am zis: 'Mai, Tanase, tata. Tu daca vrei, iti fac 30 000 de euro pe luna si stai la mine!'. Daca ne calificam in Liga Campionilor i-am zis ca ii fac 40 000 de euro pe an.

Tanase e jucator de baza. Mie nu imi plac jucatorii care pierd mingea, el se invarte pe loc, dar nu o pierde! Nu imi plac jucatorii care pierd mingea", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.