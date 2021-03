Un fost jucator de la FCSB, implicat in scandalul momentului! Fanii l-au gasit beat intr-un bar! Imagini incredibile 

Dayro Moreno (35 ani) tine primele pagini din presa din Bolivia!

Fotbalistul columbian a fost asaltat de fanii lui Oriente Petrolero duminica seara! Atacantul a fost surprins de sustinatorii echipei intr-un bar, aflandu-se in stare de ebrietate!

"Columbianul Dayro Moreno a fost gasit intr-un bar din Santa Cruz de la Sierra in stare de ebrietate. Fanii lui Oriente Petrolero au fost pana acolo si l-au scos cu forta", anunta contul Futbol Boliviano Arg, care a pus si filmare cu momentul.

El colombiano Dayro Moreno fue encontrado en un boliche en Santa Cruz de la Sierra en estado de ebriedad, los mismos hinchas de Oriente Petrolero fueron hasta el lugar y lo sacaron a la fuerza. pic.twitter.com/iMhQ64zb9L — Fútbol Boliviano Arg???????? (@ArgBolivia) March 22, 2021

Adus la finalul lui ianuarie pentru a ajuta echipa, fostul stelist a starnit furie in randul fanilor cu gestul sau, mai ales dupa ce echipa a pierdut in ultimul meci.

Desi nu se poate vedea clar in filmare, sursa citata a explicat cum a stat situatia, postand si o fotografie din barul in care se afla jucatorul.

"Pentru cei care nu il vad pe filmare pe Daryo din motive clare: incerca sa fuga si era intuneric. Singura poza in care se vede cu claritate jucatorul e aceasta si a fost cea care a facut ca fanii sa mearga dupa el", anunta sursa citata.

Dayro Moreno a fost jucator la FCSB in perioada 2008-2010. Atacantul a jucat 55 de meciuri in tricoul echipei lui Gigi Becali, in care a inscris 13 goluri si a oferit si 5 pase de gol.