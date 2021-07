EXCLUSIV | O legendă dinamovistă, cucerită de FCSB: "Din punctul meu de vedere, are cel mai frumos joc din România!"

Jocul roș-albaștrilor este lăudat de un dinamovist convins.

FCSB a făcut spectacol în a doua etapa a Ligii 1. Elevii lui Todoran s-au impus cu 4-1 în fața Universității Craiova și au obținut primul succes din această ediție a campionatului. De jocul roș-albaștrilor a fost încântat și Florin Prunea. Fostul internaționl român este de părere că echipa patronată de Gigi Becali practică cel mai frumos fotbal din România.

"Dupa cum au arătat lucruile in prima repriză, da, mă așteptam la acest scor. Însă ritmul pe care l-a avut FCSB pe durata celor 90 de minute a fost incredibil. FCSB are o echipa frumoasă, imi place cum arată. Cu foarte mulți tineri, este o echipă exuberantă. FCSB din punctul meu de vedere, are cel mai bun frumos joc din România!", a declarat Florin Prunea la Ora Exactă în Sport, la PRO X.