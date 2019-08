Piturca a facut rezolvat primul transfer din Liga 1 la Craiova! Unul dintre fundasii sai preferati, jucator pe care l-a debutat la nationala, ajunge in Banie

Victor Piturca a cerut mai multe transferuri la Craiova.

Victor Piturca a inceput deja sa lucreze la noua echipa a Craiovei. El si-a fixat mai multe tinte de transfer si este aproape sa parafeze prima mutare.

Pe langa Silviu Lung si Gaman, fotbalisti care au mai jucat la Craiova si pe care Piturca ar vrea sa-i repatrieze, noul "sef" din Banie l-a cerut si pe Alex matel (29 de ani), jucator legitimat in prezent la Hermannstadt.

Matel, foarte aproape de Craiova

Potrivit publicatiei Fanatik, Alex Matel este aproape de a semna cu Universitatea Craiova. Fostul fundas al Astrei, care a jucat mai multi ani la Dinamo Zagreb, asteapta OK-ul sefilor lui Hermannstadt. In momentul revenirii in Liga 1, acestuia i s-a promis ca nu va fi impiedicat daca va primi o oferta mai avantajoasa.

Matel, care a jucat de 22 de ori pentru Hermannstadt de la revenirea in Liga 1, a debutat la echipa nationala in 2011 sub comanda lui Victor Piturca.

17 meciuri a jucat Matel la nationala Romaniei, fara sa marcheze vreun gol.