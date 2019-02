Incredibil! Un fotbalist abia iesit de la inchisoare, dupa o condamnare pentru JAF ARMAT, da probe in Liga I! Impresarul l-a propus si la FCSB

Un fotbalist marocan in varsta de 23 de ani, care a facut inchisoare in Belgia, da probe la Poli Iasi. El a fost propus si la FCSB.

Mijlocasul marocan Ismail H'Maidat, in varsta de 23 de ani, da probe la Poli Iasi. Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca marocanul a venit in Romania pentru a-si gasi un angajament, fiind adus de un impresar. El i-a fost propus si lui Becali, dar FCSB l-a refuzat.

H'Maidat are un CV interesant. El a fost la Crystal Palace, apoi Roma l-a cumparat cu 3.1 milioane de euro. Trecut ulterior pe la Anderlecht si Brescia, el nu s-a impus pe nicaieri. Ultimele sale echipe au fost Ascoli, Vicenza, Olhanense si Westerlo.

In 2018, Ismail H'Maidat a fost arestat in Belgia pentru implicare in mai multe jafuri armate, unul dintre ele asupra unui cazino. Atunci, acesta avea asupra sa o arma de foc.

Ismail H'Maidat a fost condamnat la 46 de luni de inchisoare in Belgia, dar a efectuat doar doua.

Daca il va impresiona pe Stoican, el va primi un salariu lunar de 2.000 euro.