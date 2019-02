"Nu esti antrenor daca nu iti place de Alibec!" Explicatia lui Hagi pentru caderea lui Alibec la FCSB

Denis Alibec a marcat doua goluri in victoria obtinuta aseara de Astra, 3-0 cu Viitorul.

Hagi a avut cuvinte de lauda pentru Alibec, la finalul meciului de la Giurgiu.

"Sper sa ii mearga bine in continuare. Nu e o noutate ca e un bun fotbalist, un foarte bun fotbalist. Se adevereste ce am spus eu acum cativa ani, cand l-am luat, ca e foarte bun. Punct. Restul, nu are rost sa mai comentam."

"Ii stiu valoarea lui Alibec, sunt convins de el, e foarte bun."

"Problema e la el, depinde de el totul, nu de altii. Sa nu se mai uite la altii, la nimeni, ca depinde numai de el".

Hagi e de parere ca "nu esti antrenor" daca nu apreciezi calitatile lui Alibec. FCSB l-a avut in curte, dar l-a dat afara la finalul sezonului trecut in urma unui conflict pe care atacantul l-a avut cu Dica si Mihai Stoica.

"Stie atat de mult fotbal incat nu cred ca e un antrenor caruia sa nu ii placa de el. Daca nu iti place de el, atunci ce ceri de la fotbal, ce vrei? Doar bataie, lupta? Nu se poate asa, trebuie si creativitate."

"Credeti ca e usor sa lucrezi cu fotbalistii mari? Nu e usor nicaieri, nici la cluburile mari."

"Antrenorii mari trebuie sa stie cum sa lucreze cu astfel de jucatori. Dar sunt situatii si situatii, nu stiu, nu pot eu sa vorbesc."

"Ca antrenor, trebuie sa stii sa lucrezi cu jucatorii mari, sa ii faci sa dea randament", a mai spus Hagi la conferinta de presa.